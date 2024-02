Hochschulen sollen besser vor Hackerangriffen geschützt werden

Angriffe auf Hochschulen gibt es immer wieder. Im vergangenen Jahr kam es zum Beispiel an den Unis in Düsseldorf, Duisburg und an der Hochschule Ruhr West in Mülheim und Bottrop zu Attacken. Teilweise führten diese zu einem wochenlangen Ausfall der Systeme. Das Land hatte 2023 bereits Geld für Investitionen in die Cybersicherheit an Hochschulen bereitgestellt.

Über dieses Thema berichten wir auch in "WDR Aktuell" am 13. Februar.