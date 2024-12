Keine Untreue-Ermittlungen gegen AfD-Politiker Klaus Esser

Um den AfD -Landtagsabgeordneten Klaus Esser gibt es schon länger Unruhe, nicht nur in der eigenen Partei. Jetzt hat er zumindest in einer juristischen Auseinandersetzung wieder etwas Ruhe. Die Staatsanwaltschaft Aachen nimmt keine Ermittlungen gegen ihn wegen des Verdachts der Untreue auf. Das bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft dem WDR.

Fragen bei Tilgung eines Kredites

Bei der Auseinandersetzung ging es um Essers Rolle als Schatzmeister eines Dürener Vereins, der sich um verhaltensauffällige Kinder kümmert. Esser soll dem Verein erst einen Kredit eines weiteren AfD-Mitglieds vermittelt und bei der Rückzahlung dann davon finanziell profitiert haben, so zumindest der Vorwurf des Vereins. Die Prüfung habe jedoch ergeben, dass "zureichende Anhaltspunkte für Straftaten nicht vorliegen" , teilte die Staatsanwaltschaft dem WDR mit.

Razzia wegen Verdachts auf gefälschte Abschlüsse

Erst vergangene Woche hatte die Staatsanwaltschaft Aachen in einer anderen Angelegenheit die Privatwohnung Essers in Düren durchsucht. Bei der Razzia ging es um den Verdacht, dass der Landtagsabgeordnete seinen Hochschulabschluss gefälscht haben soll. Damit soll er sich dann auf den wichtigen Posten des Landesgeschäftsführers innerhalb der Partei beworben haben.

Esser bestreitet die Vorwürfe

Esser bestreitet die Vorwürfe, trat aber von seinen Ämtern in Partei und Fraktionsvorstand bereits zurück. Aktuell läuft auch ein parteiinternes Ausschlussverfahren gegen den Dürener Abgeordneten. Dabei geht es auch um angebliche Ungereimtheiten bei der Aufnahme von Mitgliedern in seinem AfD-Kreisverband in Düren.