Hackerangriff stellt NRW-Kommunen weiter vor große Probleme

Aufklärungsquote ist gering

"Selbst wenn wir herausbekommen, welche Hackergruppe beteiligt war, hilft das nicht bei einer Anklage. Dazu brauchen wir konkrete Personen" , sagt Hebbecker. Und die zu finden sei sehr schwierig.

In seltenen Fällen gelingt das. Der Cyber-Angriff auf die Funke Mediengruppe in Essen im Jahr 2020 ist so ein Ausnahmefall. Hier wurden Verdächtige ermittelt, die auch per Haftbefehl gesucht werden. Wo sie sich aufhalten, weiß die Staatsanwaltschaft allerdings bisher nicht.

Nicht nur kleine Kommunen und Kreise betroffen