Kommen weitere Corona-Verschärfungen vor Weihnachten?

Laumann setzt auf Bund-Länder-Absprache

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) sagte am Montag: "Sollte sich die Gesamtlage nicht zeitnah verbessern, erscheint auch bundesweit ein noch restriktiveres Vorgehen notwendig, um die Zahl der Neuinfektionen überall deutlicher zu reduzieren." Er sieht dies nicht als Abkehr von den bisherigen Vereinbarungen: "Dass Länder mit einem flächendeckend zusätzlich herausfordernden Infektionsgeschehen weitere Maßnahmen ergreifen, entspricht der Logik des gemeinsamen Beschlusses der Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin." Nordrhein-Westfalen setze weiter auf den engen Schulterschluss von Bund und Ländern.

Eine eher vage Antwort, die recht noch keine Richtung Linie in die eine oder andere Richtung für oder gegen weitere Verschärfungen erkennen lässt.

FDP kritisiert Söder

Christof Rasche, Vorsitzender der FDP-Landtagsfraktion, kritisiert hingegen deutlich das bayerische Vorgehen: "Markus Söder predigt seit Beginn der Pandemie bundesweit einheitliche Regeln, um sie dann in markigen Worten einseitig und unabgestimmt aufzukündigen." Anders als in Bayern seien in NRW die Infektionszahlen seit dem 20. November nachgewiesen rückläufig. In der NRW-Coronaschutzverordnung sei ausdrücklich die Möglichkeit gegeben, Maßnahmen regional auszugestalten je nach Inzidenz. " Irritierend " nennt Rasche die Abkehr Söders vom Präsenzunterricht an den Schulen. In NRW gelte die aktuelle Verordnung bis 20. Dezember, wie es danach weitergeht, werde "in der Koalition, im Parlament und im Kabinett beraten" .

Schulministerium: Keine Änderungen in NRW

Aus dem FDP-geführten Schulministerium hieß es, dass es weiterhin keinen flächendeckenden Wechselunterricht in den Schulen gebe, um die Pandemie einzudämmen. Das Infektionsgeschehen mache sich zwar auch an Schulen in NRW bemerkbar, die Entwicklung sei aber "erkennbar positiv" . Nur 1,8 Prozent der Lehrkräfte seien derzeit in Quarantäne. Bei 0,4 Prozent sei eine Corona-Infektion bestätigt. Unter den Schülern gelte für 2,5 Prozent aktuell eine Quarantäne, bei rund 0,19 Prozent sei eine Infektion bestätigt.

SPD will striktere Regeln an Silvester