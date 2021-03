SPD für Test-Offensive statt Lockdown

Kutschaty: Selbsttests statt Lockdown

SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty

Bei den Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder am Mittwoch müssten " klare Perspektiven " für einen " Ausweg aus dieser verfahrenen Situation " aufgezeigt werden, sagte Kutschaty und forderte " Corona-Freiräume ". Man müsse mit Covid-19 und Mutationen in den nächsten Jahren leben und das Virus unter Kontrolle bekommen.

Es sei an der Zeit, endlich auf eine Strategie des " testen, testen, testen " zu setzen, sagte Kutschaty. Auch wenn Selbsttests nicht zu 100 Prozent genau seien, könnten sie einen " deutlichen Befreiungsschlag " bringen.



Über mehr Corona-Tests reden Politiker schon seit Monaten. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) musste sein Versprechen für kostenlose Schnelltests ab 1. März wieder einkassieren. Seit der vergangenen Woche sind Corona-Selbsttests für den Hausgebrauch in Deutschland zugelassen. Tests dürften am Mittwoch also ein Thema der Beratungen sein.

Forscher: Infektionsketten unterbrechen