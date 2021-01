Schule und Corona: Gebauer schließt nichts mehr aus

Schulen seien keine "Hotspots" und keine "Virenschleudern", sagte Gebauer. SPD und Grüne verwiesen hingegen auf Aussagen von Wissenschaftlern, wonach das Virus eben auch durch Kinder in die Familien getragen werde. Die Landesschülervertretung kritisierte ein "Versagen der Politik" und forderte erneut Distanzunterricht.

Keine Probleme mit Digital-Plattform in NRW

NRW-Schulministerin Gebauer (FDP)

Dass die Schulen in NRW seit diesem Montag in Distanz unterrichten, sei ein Beitrag zur allgemeinen Kontaktreduzierung in einer "nochmals zugespitzten Infektionslage", so die Ministerin. Erneut verteidigte Gebauer ihr vielkritisiertes Festhalten am Präsenzunterricht in den letzten Monaten des Jahres 2020.

Nach Beschwerden von Schülern in sozialen Medien über bundesweite Probleme mit der interaktiven Lernplattform "Moodle" sagte Gebauer: Derzeit gebe es keine Rückmeldungen über Probleme bei der in NRW eingesetzten Plattform "Logineo". "Wir beobachten das sehr genau und überwachen das System." Die SPD rügte "Ausfälle an manchen Schulen im Internet".