Pflegeheime sollen als Erste Schnelltests bekommen

Schnelltests für Alten- und Pflegeheime

Im Mittelpunkt stand bei Laumanns Pressekonferenz am Mittwoch aber eine ganz andere Zahl: 20. Denn ab nächster Woche stehen den Altenheimen und Krankenhäusern 20 Corona-Schnelltests pro Patient und Monat zur Verfügung. Eine Einrichtung mit 100 Bewohnern kann also 2.000 Schnelltests im Monat durchführen. "Die kann man verbrauchen, wie man es in der Einrichtung für richtig hält" , betonte Laumann - also für Patienten, Besucher oder Mitarbeiter. "Es gibt nur eine Auflage: Die positiv getesteten Personen müssen dem Gesundheitsamt gemeldet werden."

Apotheken sollen ab dem 9. November bevorzugt die Altenheime und Krankenhäuser in NRW mit den derzeit verfügbaren Schnelltests beliefern, so Laumann. Es seien aber genug Kapazitäten auf dem freien Markt vorhanden. Die neuen Schnelltests wären besonders effektiv, wenn eine Person bereits Symptome zeige. So könne die normale Grippe gut von Covid-19 unterschieden werden, führte Laumann aus.

Noch keine Prämie für freie Krankenhausbetten

Trotz steigender Zahlen auch der Intensivpatienten sieht das Land derzeit keine Notwendigkeit darin, wie im Frühjahr eine Prämie für freigehaltene Krankenhausbetten einzuführen. "Das steht zurzeit nicht an" , betonte Laumann. Im Frühjahr hätte er gesehen, wie schnell Operationen verschoben und Betten freigeräumt werden können. Man werde die Zahl aber genau beobachten.