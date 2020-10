50 Millionen für Luftreinigungsgeräte in Schulen: Soforthilfe mit vielen Fragezeichen

Lüften, Lüften, Lüften, so stellt sich die Landesregierung den Kampf gegen das Coronavirus in den Klassenzimmern vor. Doch nicht alle Räume lassen sich problemlos lüften. Für genau solche Fälle will die Landesregierung jetzt Geld zur Verfügung stellen.

Viele Räume nicht nutzbar

An einer Gesamtschule in Tönisvorst zum Beispiel ist seit den Sommerferien der Sportunterricht nur eingeschränkt möglich. "Die Umkleidekabinen können nicht belüftet werden" , erklärt Schulleiter Andreas Kaiser, "darum können wir den Sportunterricht nur in der fünften und sechsten Stunde anbieten. Die Kinder kommen in Sportsachen zur Schule und gehen dann wieder, ohne sich umzuziehen" .

Großer Bedarf an Schulen

Andreas Kaiser hofft, dass ein Luftreinigungsgerät für die Umkleidekabinen einen reibungslosen Sportunterricht wieder ermöglichen kann. Ähnliche Hoffnungen hat auch die Schulleitung des Düsseldorfer Geschwister-Scholl-Gymnasiums: Dort gibt es unter anderem einen Raum, der nur Oberlichter hat und deswegen schlecht zu lüften ist.