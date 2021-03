Neue Corona-Regeln: Einkaufen mit Termin ab Montag möglich

Einkaufen mit Termin: "Click and Meet"

Aufatmen heißt es ab Montag aber vor allem auch für den Einzelhandel. Hier wird nach Terminvereinbarung nicht mehr nur das Abholen bestellter Waren möglich sein, sondern auch das Betreten der jeweiligen Abteilungen mit "Click and Meet" also Aussuchen und Anprobieren der Ware.

Diese Regel gilt erstmal für alle Kreise und Städte in NRW, unabhängig davon, ob die Infektionslage dort relativ gut ist wie etwa in Münster oder Bielefeld, oder relativ schlecht wie etwa in Remscheid oder Düren. Entscheidend ist nämlich die Inzidenz im NRW-Landesdurchschnitt. Aktuell liegt die NRW-Inzidenz bei etwa 64, also unter der Grenze von 100.