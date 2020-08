Laumann verteidigt Corona-Test-Strategie

Die Landesregierung hat ihre Test-Strategie in der Corona-Pandemie verteidigt. In der letzten Woche seien in NRW etwa 230.000 Menschen getestet worden, sagte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf. Zur SPD-Forderung nach mehr Tests sagte er, möglich seien pro Woche maximal 270.000 Tests. Im Unterschied zu anderen Bundesländern werde NRW nur so viel testen, wie seriös machbar sei.