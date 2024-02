Wohin will die Wagenknecht-Partei?

Gute Chancen bei Europawahl

Bundesweit hat das Bündnis Sahra Wagenknecht derzeit rund 400 Mitglieder. Von insgesamt 1.000 Mitstreitern spricht Amid Rabieh, wenn er die Unterstützer ohne Parteibuch mitzählt. Viele kommen aus der Partei Die Linke, einige aber auch aus anderen Parteien, wie zum Beispiel der ehemalige Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel. Der hatte nach 40 Jahren Mitgliedschaft die SPD verlassen, auch mit dem Verweis, "Sozialdemokraten in der Tradition von Willy Brandt oder Helmut Schmidt“ seien "in der heutigen SPD heimatlos geworden“ . Stattdessen ist Geisel jetzt Spitzenkandidat des BSW für die Europawahl im Juni, gemeinsam mit dem ehemaligen Hamburger Bundestagsabgeordneten Fabio Di Masi.

Politikwissenschaftler Thomas Poguntke sieht eine Lücke im Parteiensystem

Dass Geisel demnächst im Europaparlament sitzen wird, ist ziemlich wahrscheinlich, denn bei der EU-Wahl gibt es - anders als bei der Bundestagswahl - keine 5-Prozent-Hürde. Wie stark die neue Partei vertreten sein wird, ist derzeit aber kaum vorherzusagen. In aktuellen Umfragen liegt das Bündnis Sahra Wagenknecht zwischen 3 und 8 Prozent. Doch die Chancen für einen dauerhaften Platz im deutschen Parteiensystem sind gar nicht so schlecht. Denn die neue Partei könnte eine Lücke füllen, meint Politikwissenschaftler Poguntke. Das BSW sei "wirtschafts- und sozialpolitisch relativ weit links einzuordnen und in kulturellen Fragen eher rechts beziehungsweise konservativ“. Die Partei orientiere sich "ein Stückweit an dem, was die dänischen Sozialdemokraten machen, die ein stark wohlfahrtsstaatliche Politik mit einer sehr restriktiven Migrationspolitik kombinieren“ , meint der Düsseldorfer Parteienforscher.