Rituelle sexuelle Gewalt: Die Angst der Kirche vor der Opfer-Beratung

Dem gegenüber steht eine Reihe von Therapeuten und Therapeutinnen, deren Patientinnen von systematischer ritueller sexueller Gewalt berichten. Außerdem gibt es auch einzelne Verurteilungen. So war etwa ein Mann aus dem Kreis Lippe 2011 zu neun Jahren Haft verurteilt worden, weil er seine Tochter über Jahre in exorzistischen Ritualen vergewaltigt und sie auch anderen Männern zur Verfügung gestellt hatte.

Kerstin Claus, Beauftragte der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs

Kerstin Claus, die Beauftragte der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, hält nichts davon, Betroffenen ihre Gewalterfahrungen nur deshalb pauschal abzusprechen, weil sie von sektenähnlichen Strukturen berichten: „Sexuelle Gewalt hat immer etwas mit Macht zu tun. In einigen Fällen wird sie verstärkt und gerechtfertigt mit Ideologien, um die Macht der Täter noch einmal zu verstärken und Betroffene einzuschüchtern."

Offensichtlich hat es diese Form der sexualisierten Gewalt auch innerhalb der katholischen Kirche gegeben. In der großen Missbrauchsstudie, die das Bistum Münster im Jahr 2022 vorgelegt hat, sind durch Historiker sechs Fälle rituellen Missbrauchs dokumentiert.

Eine weitere Betroffene hat nach Westpol-Recherchen ganz aktuell ihren Fall beim Bistum und bei der Staatsanwaltschaft eingereicht. Sie berichtet von jahrelanger schwerster sexueller Gewalt durch einen Exorzistenzirkel innerhalb der Kirche und möchte, dass ihr Leid anerkannt wird.

Der Münsteraner Bischof Felix Genn schien in der Vergangenheit bemüht, solchen Menschen entgegenzukommen. In einem persönlichen Brief, der Westpol vorliegt, drückte er einer Betroffenen im Jahr 2018 sein Mitgefühl aus. Die Frau hatte ebenfalls in der jetzt geschlossenen Beratungsstelle Hilfe bekommen. Genn versprach ihr damals: „Seien Sie versichert, dass diese Arbeit auch weiter einen wichtigen Raum in unserem Bistum einnehmen wird.“

Verein bestreitet die Existenz ritualisierter sexueller Gewalt

Warum also jetzt dieser Sinneswandel? Der Brief des Bischofs sei schon wieder einige Jahre her, sagt dazu der Vertreter des Bistums, Antonius Hamers. Es gebe neue Erkenntnisse. Außerdem habe es Beschwerden gegeben über die Beratung. Von wem genau und wie viele Beschwerden, das möchte das Bistum Münster nicht sagen. Westpol liegen aber Hinweise vor, dass es dabei vor allem um eine ganz bestimmte Beschwerde ging.

So meldete sich im vergangenen Jahr beim Bistum der Verein „False Memory“ (zu Deutsch: Falsche Erinnerung). Nach eigenen Angaben setzt sich der Verein für Menschen ein, die angeblich zu Unrecht des sexuellen Missbrauchs beschuldigt werden. Außerdem bestreitet False Memory, dass es so etwas wie sexuelle Gewalt durch rituelle Täterorganisationen überhaupt gibt.