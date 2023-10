Anmeldung zu Grundschulen: Wie unterschiedlich groß die Klassen sind

Durch die hohe Zuwanderung in diesem Stadtteil müsse er auch im laufenden Schuljahr weiter Kinder aufnehmen, egal ob die Klasse mit 27 Kindern eigentlich voll sei. Diese hohen Schülerzahlen und der Lehrkräftemangel würden die ohnehin noch schwierige Situation weiter verschärfen, so Kondza. Derzeit seien drei Stellen nicht besetzt. Und: wenn Lehrkräfte 10 Jahre an seiner Schule gewesen seien, würden sie weg wollen. Es gäbe zahlreiche Versetzungsanträge.

Vor allem die Eingangsklassen sind zu groß

Das größte Problem für Gewerkschafter Christian Pennekamp sind die zu großen Klassen zu Beginn. In der sogenannten Schuleingangsphase, also der ersten und zweiten Klasse, können Kinder mit Lernproblemen auch drei Jahre bleiben. Dadurch würden die Klassen weiter wachsen. Aber der Bildungserfolg hänge von kleinen Klassen ab, so Pennekamp. Bei mehr als 22 Kindern in der Klasse bräuchte man generell zwei Lehrkräfte. Allerdings sind schon jetzt an den Grundschulen im Land 2775 Lehrerstellen nicht besetzt.