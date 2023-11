Nach Rauswurf: Christian Blex wieder in NRW-AfD-Fraktion aufgenommen

Ein Jahr saß er dort, ganz isoliert, hinten rechts, in der letzten Reihe des Düsseldorfer Landtages. Die Fraktion hatte den Abgeordnete Christian Blex im September 2022 aus seiner Fraktion geworfen, nachdem dieser über Russland in die Ostukraine reisen wollte. Heute haben ihn seine Parteifreunde wieder aufgenommen. Und das mit einer eindeutigen Mehrheit, so Parteikreise gegenüber dem WDR.

Versöhnliche Stimmung

Nach "intensiven Gesprächen" in der Christian Blex sein "Bedauern glaubhaft zum Ausdruck gebracht hatte", sei nun eine "gute Grundlage für einen Neuanfang geschaffen". Man freue sich auf die Wiederaufnahme, so der AfD Fraktionschef Martin Vincentz.

Christian Blex äußerte sich heute ebenfalls erfreut über die Wiederaufnahme und kommentierte: "In der Vergangenheit habe ich die ein oder andere politische Fehlentscheidung getroffen, daher werde ich politische Auslandsreisen nur noch mit Genehmigung durch die Fraktion unternehmen". Die Aufnahme soll zum 01.01.2024 vollzogen werden.

Rauswurf für Russische Reisepläne

Doch was war geschehen? Christian Blex galt in der Fraktion nie als unumstritten, sogar als Außenseiter. Er eckte an. Bereits 2018 reiste er in einer AfD Delegation auf die von Russland annektierte Krim. 2019 traf er hochrangige Vertreter des von Russland unterstützen Assad-Regimes in Syrien.

Bei aller Ambivalenz, die sich in der gesamten AfD beim Ausbruch des russischen Angriffskrieges zeigte, ging Blex aus Sicht der NRW Fraktionsspitze dann aber zu weit.