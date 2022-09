AfD-Landtagsabgeordneter auf dem Weg in die Ostukraine

Blex selber erklärt auf Telegram, er wolle sich mit seinem Besuch in der Ostukraine ein Bild von der Lage vor Ort machen. Er schreibt: " Die Berichterstattung der westlichen Medien, insbesondere auch des sogenannten Öffentlich-Rechtlichen Rundfunks und der übrigen deutschen regierungsnahen Medien, ist höchst einseitig und lückenhaft. " Dabei hebt der gelernte Mathematik- und Physik-Lehrer auf die humanitäre Situation der Menschen in der Donbass-Region ab.

Nicht die erste umstrittene Reise

Christian Blex, rechts, mit dem syrischen "Minister für nationale Versöhnung", Ali Haidar

Es ist nicht Blex' erste umstrittene Reise in ein von Krieg betroffenes Land. 2018 reiste er - ebenfalls über Russland - nach Damaskus, um sich laut eigener Aussage die Lage in Syrien anzuschauen. In der Hauptstadt des Bürgerkriegslandes traf er sich unter anderem mit Vertretern des Assad-Regimes. Nach der Reise erklärte Blex, dass das Land weitgehend von Terror befreit sei und viele syrische Flüchtlinge bald in ihre Heimat zurückkehren sollten.