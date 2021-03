NRW kriegt deutlich weniger Astrazeneca-Impfstoff

264.000 Dosen des Impfstoffs von Astrazeneca - diese Menge sollte NRW in der vergangenen und in der laufenden Woche eigentlich geliefert bekommen. Doch am Wochenende schickte das NRW-Gesundheitsministerium den beteiligten Behörden nach WDR-Informationen ein ernüchterndes Schreiben.

Demnach würden in den beiden Wochen 178.000 Dosen weniger geliefert werden. NRW bekommt demnach nur knapp ein Drittel der geplanten Menge.