Kommentar: Ein erfolgreiches Gespräch gegen den Hamas-Terror

Es hätte auch schiefgehen können. Als Nathanael Liminski (CDU) die Islamverbände eingeladen hatte, konnte man auch von einer Vorladung sprechen.

Unmittelbar nach den Hamas-Angriffen war beim für Religion zuständigen Landesminister deutlich zu spüren, dass sich aus seiner Sicht die islamischen Religionsgemeinschaften nicht klar genug vom Terror abgrenzten. So stand in dem Brief an die vier Verbände, dass für den Zusammenhalt im Lande eine klare und unmissverständliche Distanzierung erfolgen müsse.