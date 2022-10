Neubaur: Scholz-Machtwort "kein Zeichen von Führungsstärke"

Neubaur versuchte dem "Gesamtpaket" dennoch Positives abzugewinnen. Sie verwies unter anderem auf die Aussagen des Kanzlers zum Kohleausstieg 2030 in NRW. Auf die Frage, was das Scholz-Machtwort für die Grünen bedeute, sagte Neubaur, man werde parteiintern informieren, aufklären und diskutieren.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte, anders als Neubaur, offene Kritik an Scholz vermieden - er könne mit der Entscheidung des Kanzlers gut leben, sagte er am Montagabend in der ARD.