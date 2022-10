"Machtwort": Wie viel Macht hat der Kanzler wirklich?

Die Spitze der der Grünen-Fraktion nannte die Anordnung " bedauerlich ". Nach Beratungen am Dienstagvormittag ist nun aber klar: Die Grünen-Bundestagsfraktion wird den Kompromiss zur längeren Nutzung der drei Atomkraftwerke mittragen.

Was besagt die Richtlinienkompetenz?

In seinem Brief an die zuständigen Ministerien berief sich Scholz auf "Paragraph 1 der Geschäftsordnung der Bundesregierung". Darin heißt es: " Der Bundeskanzler bestimmt die Richtlinien der inneren und äußeren Politik. Diese sind für die Bundesministerien verbindlich und von ihnen in ihrem Geschäftsbereich selbständig und unter eigener Verantwortung zu verwirklichen. In Zweifelsfällen ist die Entscheidung des Bundeskanzlers einzuholen ." Und weiter: " Der Bundeskanzler hat das Recht und die Pflicht, auf die Durchführung der Richtlinien zu achten ."