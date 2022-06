AfD: Mildes Urteil gegen Matthias Helferich

Gericht sieht "Scherz"

Helferich hatte sich in einem Chat "demokratischer Freisler " und das "freundliche gesicht des ns" genannt. Der Fall sorgt seit 2021 für Debatten in der Partei. Das Landesschiedsgericht der AfD in NRW ist jetzt "zu der Überzeugung gelangt, dass der Antragsgegner fest auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht und zudem die nationalsozialistische Ideologie zutiefst ablehnt" . Es habe sich bei den Chat-Nachrichten um "Scherzerklärungen" gehandelt.