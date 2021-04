Aerosolforscher warnen: 99,9 Prozent der Ansteckungen in Innenräumen

Zum Kaffee in der Fußgängerzone treffen

Der Brief enthält außerdem praktische Hinweise, worauf sich ein geändertes Infektionsschutzgesetz beziehen müsse: Sind Treffen mehrere Menschen in Innenräumen unvermeidlich, sollten die Aufenthaltszeiten so kurz wie möglich sein und häufig gelüftet werden. Ansteckungsgefahr bestünde auch dann, wenn sich " ein Infektiöser vorher in einem schlecht belüfteten Raum aufgehalten hat" . Asbach empfiehlt zudem Raumluftreiniger, besonders in Wohnheimen, Schulen oder Büros.