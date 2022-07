Corona-Abwasser-Check: So weit ist der Plan zum NRW-weiten Monitoring

Marcel Hafke von der FDP -Fraktion im NRW -Landtag hat für das Warten kein Verständnis. Eben als Frühwarnsystem sei dieses Verfahren ausgesprochen gut geeignet. Es ärgere ihn, so Hafke, dass in der jüngsten schwarz-gelben Regierungszeit in NRW die Etablierung des Systems noch nicht gelungen sei. An CDU-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann appelliert er: " Ich würde jetzt auch gerade von Herrn Laumann erwarten, dass er es jetzt umsetzt ." Er könne sich nicht erklären, warum der Gesundheitsminister das Abwasser-Screening nicht landesweit auf den Weg bringe, so Hafke weiter. Zumal die Kosten mit 60.000 Euro pro Klärwerk relativ gering seien, jedenfalls verglichen mit anderen Pandemieausgaben.