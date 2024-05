NRW will fünftes Abiturfach

Geplant ist unter anderem, dass man bei bestimmten Abiturfächern wie Kunst oder Musik künftig nicht mehr verpflichtend auch Mathe als Fach nehmen muss. Zudem sollen demnächst Prüfungen in zwei Naturwissenschaften möglich sein. Insgesamt sollen Fächer individueller kombiniert werden können.

Neues Modell erstmals beim Abiprüfungen 2029

NRW-Schulministerin Dorothee Feller (CDU)

Die Änderungen sollen erstmals für Schüler und Schülerinnen gelten sollen, die im Sommer 2026 in die gymnasiale Oberstufe kommen und 2029 ihr Abi machen. Das fünfte Abiturfach gebe es in anderen Bundesländern teilweise schon länger, so Feller: "Wir machen die gymnasiale Oberstufe zukunftsfest. Wir streben eine Balance zwischen Neuem und Bewährtem und zwischen Notwendigem und Gewünschtem an."

Die Bundesländer wollen das Abitur in Deutschland vergleichbarer machen. Das Bundesverfassungsgericht habe den Ländern Ende 2017 die Aufgabe auferlegt, eine bessere länderübergreifende Vergleichbarkeit beim Abitur zu schaffen, so Feller.

Opposition kritisiert Vorgehen der Ministerin

Die FDP im Landtag begrüßte die Pläne, kritisierte aber: "Es ist irritierend, dass die Mitglieder des Schulausschusses erst in der Sitzung selbst einen rein mündlichen Bericht zur größten Oberstufenreform seit Jahrzehnten erhalten. Vom Kabinett erst gestern beschlossen, ad hoc auf die Tagesordnung gesetzt, ohne Möglichkeit der Vorbereitung – wir wünschen uns mehr Respekt vor dem Parlament."

Auch aus der SPD war Unmut über die Art und Weise, wie Feller die Reformpläne kommuniziert, zu hören. Es seien zu diesem Zeitpunkt "noch zu viele Fragen offen, um die konkrete Ausgestaltung zu bewerten" .

Unsere Quellen: