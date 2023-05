NRW-Kommunen kassierten mindestens 23 Millionen Corona-Bußgelder

Die Corona-Pandemie hat Städten und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen ordentlich Geld eingebracht. Insgesamt kassierten sie fast 23 Millionen Euro an Straf- und Bußgeldern im Zusammenhang mit Verstößen gegen die Schutzverordnung. Dazu leiteten die Behörden in den Jahren 2020 bis zum Auslaufen der letzten Verordnung in diesem Jahr mehr als 225.000 Verfahren ein.

Die meisten Verstöße in Köln - das meiste Bußgeld in Duisburg

Wenig überraschend gab es die meisten Verstöße in den Großstädten. Ganz vorn ist Dortmund mit 34.000 Fällen, knapp dahinter Köln mit 32.000. In Duisburg gab es 20.000 Verstöße, aber hier wurde es besonders teuer für die Corona-Sünder. Dreieinhalb Millionen Euro Bußgelder sind die höchste Summe für eine Stadt im Land. Viel Geld kam auch in Wuppertal zusammen. Bei knapp 10.000 Verstößen landeten mehr als zwei Millionen Euro im Stadtsäckel.