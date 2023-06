Urteil erwartet: Ist der Lohn für Häftlingsarbeit verfassungswidrig?

Wer in Freiheit arbeitet, verdient mindestens zwölf Euro pro Stunde – so hoch ist der Mindestlohn. Häftlinge verdienen weniger: In Nordrhein-Westfalen grundsätzlich zwischen elf Euro und 18,30 Euro - am Tag. Das entspricht einem Stundenlohn von durchschnittlich etwa 1,80 Euro. Zusätzlich erarbeiten sie sich freie Tage.

Dagegen hat sich unter anderem ein Häftling aus der JVA Werl gewehrt. Er hat Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eingelegt. Das Gericht urteilt an diesem Dienstag, ob die Vergütung mit dem Grundgesetz vereinbar ist.

Gefangene arbeiten in Knastwerkstätten

In nordrhein-westfälischen Gefängnissen besteht eine Arbeitspflicht. Das ist laut Grundgesetz nur bei Häftlingen möglich. Auch der Mindestlohn gilt nicht und Gefangene dürfen keine Gewerkschaften bilden.

Im Jugendgefängnis sind auch Ausbildungen möglich

In NRW sind Häftlinge meist in einer JVA -eigenen Werkstatt tätig. In der JVA Remscheid wird beispielsweise die Anstaltskleidung für ganz NRW genäht, anderswo werden Möbel hergestellt. Es gibt aber auch Werkstätten von externen Unternehmen.

Privatunternehmen lassen zu üblichen Preisen fertigen

Dort schrauben die Häftlinge etwa Produkte für die Auftraggeber zusammen. Der Waschmaschinenhersteller Miele und der Hersteller von Gartenwerkzeugen Gardena haben bereits in Gefängnissen fertigen lassen.

Die Unternehmen zahlen der Justiz dafür Geld. Der Preis orientiert sich an dem, was derartige Aufträge auf dem freien Markt kosten würden. Die Häftlinge bekommen trotzdem nur den niedrigen Stundensatz ausgezahlt, der Rest geht ans Land.

Von dem, was Häftlinge verdienen, müssen sie einen Teil für die Zeit nach der Entlassung ansparen, Schulden abbezahlen oder Unterhalt für Angehörige leisten. Und sie können damit beim Anstaltskaufmann einkaufen.

WDR -Recherche: Essen beim Anstaltskaufmann ist teuer

Recherchen des WDR für das ARD -Magazin Plusminus haben gezeigt: Der Aufwand des Kaufmanns ist zwar hoch, die Preise für Grundnahrungsmittel in der JVA liegen aber teils erheblich über dem, was man im Supermarkt in Freiheit bezahlt – trotz des geringen Lohns der Gefangenen.

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe

Juristisch kommt es beim Bundesverfassunggericht darauf an, ob die Vergütung mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Die Häftlinge berufen sich auf ihr Recht auf Resozialisierung. Entscheidend ist also vor allem: Fördert die Knastarbeit mit dem aktuellen Lohn noch ausreichend die Wiedereingliederung in die Gesellschaft?

Keine Rentenversicherung für die Knastarbeit

Kritiker verneinen das seit Jahren, etwa der Verein „Gefangenen-Gewerkschaft GG/BO“. Er hält auch die NRW-Regelung für verfassungswidrig. Der niedrige Lohn schaffe keinen Anreiz zur Arbeit. Dabei solle Arbeit den Gefangenen gerade vor Augen führen, dass man legal Geld verdienen kann.

Außerdem zahlen Häftlinge nicht in die Rentenversicherung ein, insbesondere Langzeithäftlinge seien daher von Altersarmut bedroht. Wenn ein Häftling zum Beispiel nach 15 Jahren entlassen wird, hat er zwar viel gearbeitet. In der Zeit aber wenig verdient und keine Rentenpunkte gesammelt. Er ist dann im Zweifel auf Grundsicherung angewiesen.

Häftlinge seien weniger produktiv

Die aktuelle Lohnberechnung hat das Bundesverfassungsgericht 2002 für noch verfassungsgemäß bewertet. Damals war aber die Arbeitslosigkeit in Deutschland sehr hoch, der Staatshaushalt stand deshalb insgesamt unter Druck. Solche Faktoren, so das Gericht damals, müsse der Gesetzgeber mitabwägen, wenn er den Häftlingslohn festsetzt.

Unterstützer des aktuellen Systems argumentieren, dass Häftlinge unproduktiver seien als Arbeiterinnen und Arbeiter in der freien Wirtschaft. Auch der Bildungsstand sei insgesamt niedriger. Und: Häftlinge leben in der JVA kostenlos. Sie bekommen gratis Mahlzeiten und medizinische Versorgung. Der Justizvollzug ist auch deshalb ein riesiges Zuschussgeschäft – finanziert vom Steuerzahler.

Landesgesetzgeber muss gegebenenfalls bald nachbessern

Wie auch immer die höchsten Richter des Landes in Karlsruhe entscheiden, Politik und Häftlinge warten seit langem auf das Urteil. Die Verfahren laufen schon seit rund sechs Jahren. Das aktuelle System wurde seit einem Vierteljahrhundert nicht mehr reformiert – wohl auch, weil das Gerichtsurteil zunächst abgewartet werden sollte.

NRW-Justizminister Benjamin Limbach (Grüne)

Sollte das Gericht die derzeitige Praxis für verfassungswidrig befinden, müsste der Landtag ein neues Gesetz verabschieden. NRW -Justizminister Benjamin Limbach ( Grüne ) dürfte dann bald einen Gesetzesentwurf vorlegen müssen.