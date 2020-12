Desolate Finanzlage - Was den Krankenhäusern jetzt helfen könnte

Jochen Brink ist Präsident der Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen. Im Interview skizziert er die desolate finanzielle Lage der Krankenhäuser. Und er fordert: Reiche Häuser müssten am Ende ärmeren helfen.

Wie steht es um die Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen in der Corona-Krise?

Jochen Brink: Erst einmal versuchen wir natürlich, uns auf das zu konzentrieren, was wichtig ist, nämlich unsere Patienten in dieser schwierigen Zeit zu versorgen. Aber uns drücken natürlich auch wirtschaftliche Nöte.

Der Bund gewährt ja Hilfen. Gibt es auch Krankenhäuser, für die das Geld letztendlich reichen wird?

Jochen Brink: Die wirtschaftliche Lage der Krankenhäuser war vielfach noch vor Corona, also bis einschließlich 2019, durchaus problematisch. Das hat sich 2020 verschärft. Die Fallzahlenpauschalen, die es dieses Jahr gab, waren gut und angemessen. Sie haben vielen Krankenhäusern geholfen, wirtschaftlich in dieser Zeit gut zurecht zu kommen. Aber das gilt nicht für alle Häuser. Es gab Krankenhäuser, vor allem die größeren, die soviel Infrastruktur vorzuhalten haben, dass die Fallpauschalen eng waren.

Hinzu kommt: Wir haben insgesamt deutlich weniger Patienten als in der Zeit vor Corona – und das hat verschiedene Gründe. Zum einen haben wir unsere Kapazitäten in den Krankenhäusern reduzieren müssen. Etwa aufgrund besonderer Hygienekonzepte. So haben wir kleinere Zimmer nicht mehr mit drei Patienten belegen können. Auch durch Desinfektions- und Quarantänebereiche sind unsere Kapazitäten geringer geworden. Aus Angst vor Corona haben zudem manche Patienten-Aufenthalte schlichtweg nicht stattgefunden. Das alles drückt auf die Erlöse und macht wirtschaftliche Probleme.

Was würden Sie sich denn wünschen, was müsste jetzt passieren?

Jochen Brink: Insbesondere ist es die Liquidität, die uns zu schaffen macht. Wir wünschen uns, dass es zu längerfristigen Liquiditätshilfen in Form von gestaffelten Fallpauschalen kommt. Nachher, Ende des Jahres 2021, sollte man schauen, was die Krankenhäuser eingenommen haben im Vergleich zum letzten Jahr vor Corona, nämlich dem Jahr 2019. Die Häuser, die mehr Einnahmen hatten als im Vergleich zu 2019, sollten den Überschuss zurückzahlen. Diejenigen, die weniger bekommen haben als in 2019, sollen für den Mindererlös einen Ausgleich bekommen. Das wäre eine faire Lösung. Da bekommt keiner zuviel und die, die es wirklich brauchen, kriegen es am Ende auch.