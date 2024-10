Weitere Details zum mutmaßlichen Krefelder Brandleger • Der Mann, der vor einer Woche mutmaßlich versucht hat, im Krefelder Cinemaxx-Kino einen Brand zu legen und dabei von der Polizei angeschossen wurde, war nicht das erste Mal auffällig. So habe der 38-jährige Iraner bereits 2009 im Krefelder Rathaus randaliert, Mitarbeiter verletzt und mit einem Messer bedroht. Nach seiner Festnahme kam er damals in eine Psychiatrie und verbüßte später eine Haftstrafe. Als er im Frühjahr dieses Jahres wieder in Krefeld auftauchte, habe die Stadt eine Gefährdung der damals von dem Mann bedrohten Mitarbeiter nicht ausschließen können und zu ihrem Schutz deren Meldeadressen gesperrt.

Sänger Liam Payne ist tot • Der frühere Sänger der Band One Direction starb nach Angaben der argentinischen Polizei nach einem Sturz aus dem dritten Stock eines Hotels in Buenos Aires. Payne wurde 31 Jahre alt. One Direction gründete sich 2010 nach einem Auftritt in der britischen Castingshow "The X-Factor". Neben Payne war unter anderem auch Harry Styles Mitglied der Band. 2016 löste sich die erfolgreiche Boygroup auf und beide Musikern starteten danach Solo-Karrieren.