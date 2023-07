Koran-Aktion in Schweden: Wie weit geht Meinungsfreiheit?

Grund für die Aggressionen ist vor allem, dass alle drei Aktionen von der schwedischen Justiz genehmigt worden waren. Das Recht auf öffentliche Demonstrationen ist in Schweden stark ausgeprägt und durch die Verfassung geschützt. Kritik an Religionen ist in Schweden von der Meinungsfreiheit gedeckt. Die Blasphemiegesetze wurden in den 1970er Jahren abgeschafft.

Schwedische Behörden ermitteln wegen Volksverhetzung

Dennoch ermitteln die schwedischen Behörden sowohl wegen der Koranverbrennung Ende Juni als auch der Aktion am vergangenen Mittwoch wegen möglicher Volksverhetzung gegen den Mann aus dem Irak. Man habe eine entsprechende Anzeige erstellt, eine Voruntersuchung unter Führung einer Staatsanwältin sei aufgenommen worden, teilte die Stockholmer Polizei am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Inwieweit das Anzünden des Korans als Volksverhetzung betrachtet werden kann, ist in dem skandinavischen EU -Land bislang aber noch nie von einem Gericht geprüft worden. Für Muslime stellt die Verbrennung der heiligen Schrift hingegen eine gotteslästerliche Schändung des heiligen Textes ihrer Religion dar.

Religionssoziologe: "Religion lässt sich gut für politische Interessen nutzen"

" Deswegen war diese Aktion auch so geplant und so wirksam ", sagt Detlef Pollack, Professor für Religionssoziologie an der Westfälischen Wilhelms-Universität (WWU) Münster. " Sie zeigt, wie gut Religion nutzbar ist, um politische Interessen zu verfolgen. "

Dem irakischen Flüchtling in Schweden sei es nicht darum gegangen, Millionen von Muslimen zu beleidigen, sagt Pollack. " Es ging um die Kritik an der irakischen Regierung ", sagt er. " Nur mit einem Plakat, auf dem diese Kritik steht, hätte er nicht so eine Reaktion ausgelöst. "

"Die Menschen, die auf die Aktion reagiert haben und im Irak demonstriert haben oder die schwedische Botschaft stürmten, fühlen sich in ihrem Glauben gedemütigt. Und dabei übersehen sie, dass sie von politischen Akteuren missbraucht wurden." Detlef Pollack, Professor für Religionssoziologie an der WWU Münster

Strafgesetz in Deutschland verbietet solche Aktionen

Möglich war die Aktion in Schweden nur, weil dort die Meinungsfreiheit juristisch einen höheren Stellenwert hat als die Religionsfreiheit. Ähnlich verhält es sich in Frankreich, wo ebenfalls die Gesetze, die Blasphemie - also Gotteslästerung - verbieten, gelockert bzw. abgeschafft wurden.