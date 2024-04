Dänemarks "Notre-Dame-Moment": Historische Börse in Kopenhagen brennt

In Kopenhagen ist am Morgen ein riesiges Feuer in der historischen Börse ausgebrochen. Meterhohe Flammen und dichter schwarzer Rauch schlugen aus dem Gebäude aus dem 17. Jahrhundert. Der Spitzturm des 54 Meter hohen Gebäudes brach zusammen und stürzte auf die darunterliegende Straße im Stadtzentrum.

"Notre-Dame-Moment" für die Dänen

" Unser eigener Notre-Dame-Moment ", schrieb der dänische Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen auf dem Kurznachrichtendienst X. Auf Videoaufnahmen vom Ort des Geschehens war zu sehen, wie Arbeiter, Rettungskräfte und Anwohner große Gemälde aus dem geschichtsträchtigen Gebäude in der dänischen Hauptstadt trugen, um sie vor den Flammen zu retten. " Wir bemühen uns gerade darum zu retten, was gerettet werden kann ", erklärte Handelskammer-Chef Morten Langager auf X. " Schreckliche Bilder von der Börsen heute Morgen ", kommentierte der dänische Kulturminister Jakob Engel-Schmidt den Brand im Onlinedienst X. " 400 Jahre dänischen kulturellen Erbes gehen in Flammen auf ."

Bauarbeiten an der Börse von 1619

Als der Brand laut Zeugenaussagen gegen 7.30 Uhr ausbrach, hatten gerade Bauarbeiten an dem Gebäude in der dänischen Hauptstadt stattgefunden. Die Brandursache blieb zunächst unklar.

Die Börse war von 1619 bis 1640 im Auftrag von König Christian IV. gebaut worden. Sie zählt zu den bekanntesten Gebäuden der dänischen Hauptstadt und liegt in der Nähe des Parlamentssitzes Christiansborg-Palast. Seit 1857 beherbergt sie den Hauptsitz der Dänischen Handelskammer, bis in die 1970er Jahre wurde das Gebäude als Börse genutzt.