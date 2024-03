Welttag der Komplimente: Darum ist ein Lob so wichtig

Was machen Komplimente mit uns?

Komplimente sind in allen Bereichen des Lebens wichtig, sie beeinflussen unser Wohlbefinden. "Wir wissen aus der Neurobiologie, dass Glückshormone freigesetzt werden, wenn wir loben. Übrigens auch bei der Person, die das Kompliment ausspricht. Das ist also eine Win-Win-Situation" , erklärt Dr. Dario Zaremba, Psychologe beim Institut für Betriebliche Gesundheitsförderung in Köln im Gespräch mit dem WDR. So würden beim Loben Hirnareale des Empathie- und Belohnungssystems angesprochen. Wer lobt, tut sich also auch selbst was Gutes.

Es gibt viele verschiedene Arten des Kompliments. "Sie sind stark situations- und beziehungsabhängig" , sagt Zaremba. "Im Privaten werden sie anders wahrgenommen als im Beruf. Im Beruflichen verstehe ich ein Lob auch eher als ein Feedback, als positive Rückmeldung ", so der Experte. Damit könne der oder die Vorgesetzte die Kompetenz des Mitarbeitenden weiterentwickeln.

Wie lobe ich richtig?