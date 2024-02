Für mehr Komplimente im Alltag — die kugelzwei Komplimente-Kugel

Sag uns, wo die Komplimente-Kugel hin soll

Komplimente bekommen, kreative Komplimente verteilen – das macht einfach Spaß! Wer in deinem Umfeld bräuchte mal ganz dringend ein aufmunterndes Kompliment? Wo sollen wir die Komplimente-Kugel als Nächstes aufstellen? Schreib uns in die Kommentare oder eine kurze Mail an kugelzwei@wdr.de.