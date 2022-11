Schlag gegen Kokainhandel: Warum die Polizei von einem "Super-Kartell" spricht

Worum geht es genau?

In vier europäischen Ländern sowie in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist ein internationaler Drogenhändlerring zerschlagen worden, der Kokain nach Europa schmuggelt. So fanden nach Angaben von Europol zwischen dem 8. und 19. November Razzien in Spanien, Frankreich, Belgien, den Niederlanden und in Dubai statt. Sie richteten sich gegen eine Kommandozentrale und die logistische Infrastruktur für den Drogenhandel in Europa.

Im Zuge dessen wurden 49 Menschen festgenommen, darunter sechs " hochrangige Zielpersonen ". Im Internet veröffentlichte Europol ein Video mit Bildern von den Festnahmen sowie den beschlagnahmten Gegenständen.

Die am Montag verkündeten Festnahmen sollen dadurch möglich gewesen sein, weil im vergangenen Jahr ein verschlüsseltes Kommunikationsnetzwerk zerschlagen wurde, das von kriminellen Organisationen genutzt wurde. Ermittler hatten dort über lange Zeit geheime Informationen abgeschöpft. Auch die Festnahme eines kolumbianischen Drogenbarons wurde dadurch möglich - und nun die Zerschlagung des Kokainnetzwerkes.

Warum ist von einem "Super-Kartell" die Rede?

Auch jede Menge Bargeld wurde sichergestellt

Dass den Ermittlern ein Erfolg gelingt im Kampf gegen die Drogenkriminalität, ist nichts Ungewöhnliches. Doch die Bedeutung des aktuellen Falls scheint besonders groß zu sein. " Das Ausmaß der Kokaineinfuhr nach Europa unter der Kontrolle und dem Kommando der Verdächtigen war gewaltig ", heißt es von Europol. Die Festgenommenen sollen sich zu einem " Super-Kartell " zusammengeschlossen haben, das rund ein Drittel des gesamten Kokainhandels in Europa kontrolliert habe. Hinzu kommt noch umfangreiche Geldwäsche.

Insgesamt wurden laut Europol im Laufe der Ermittlungen mehr als 30 Tonnen Drogen beschlagnahmt. Das Kokain stammte den Angaben zufolge größtenteils aus Lateinamerika. Es sei durch den niederländischen Hafen Rotterdam und den belgischen Hafen Antwerpen nach Europa geschleust worden.