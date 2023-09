"Oh, da stirbt was weg": Das Kraftwerk in Petershagen muss schließen

Bald wird kein Wasserdampf mehr über dem Steinkohlekraftwerk in Petershagen aufsteigen. Zum 30. September 2024 soll das Kraftwerk endgültig stillgelegt werden. Ein wichtiger Schritt Richtung Energiewende. Doch fragt man Dirk Breves, den Bürgermeister von Petershagen, gebe es bei manchen im Ort ein Gefühl von Trauer und Wehmut und bei nahezu allen die Befürchtung: " Oh, da stirbt was weg ."

"Es würde was fehlen! Wenn man aus dem Urlaub kommt, weiß man genau: 'Da, das Kraftwerk ist da und wir sind gleich wieder zu Hause.' Oder mit dem Fahrrad unterwegs, man verfährt sich: 'Ah da ist es, jetzt weiß ich wo ich hin muss.' Ja, definitiv gehört das dazu." Manuela Böing, Bürgerin aus Petershagen

Woher kommt die enge Bindung der Menschen in Petershagen an ihr Kraftwerk? Die Antwort gibt Heiko Deterding. Er ist verantwortlich für Infrastruktur und IT-Sicherheit am Kraftwerk Heyden 4, seit 34 Jahren im Betrieb und kommt gebürtig aus Petershagen.

Dirk Breves, Bürgermeister von Petershagen

Die Beziehung, die er selbst und seine Kolleginnen und Kollegen zu dem Kraftwerk haben, bezeichnet er als eine " ganz intensive und zeitgeprägte ." Viele Mitarbeitenden sind schon " weit mehr als 40 Jahre hier ." Viele haben hier zeitweise mit dem Großvater, dem Vater oder dem Onkel gearbeitet. " Also die haben einen großen Teil ihres Lebens hier verbracht. "

Das Kraftwerk ging 1951 ans Netz, als erstes Kraftwerk in der Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg.

Kraftwerk sollte schon 2020 stillgelegt werden

Die Nachricht über die endgültige Stilllegung des Kraftwerks trifft die Angestellten laut Deterding jedoch wenig überraschend. Bereits 2020 sollte das Kraftwerk stillgelegt werden. Doch dann wurde es als "systemrelevant" eingestuft und ging in die nationale Kraftwerksreserve.