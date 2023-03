Tempolimit selbstgemacht: Klimaaktivisten schrauben 250 Schilder ab

"Wir warten nicht mehr auf Verkehrsminister, die nur für die Autolobby Politik machen, sondern erfüllen den Wunsch der Bevölkerung nun selbst." Amelie Meyer, Aktivistin bei Extinction Rebellion

Der Pressesprecher der Aktion, Florian Zander, sagte, in Zeiten von Klima- und Umweltkrisen gebe es keine Ausreden mehr für unbegrenzte Autobahnen. Vom 12. bis zum 17. April ruft Extinction Rebellion zu einer "Frühjahrsrebellion" in Berlin auf. Die Gruppe fordert, die Regierung solle den Biodiversitätsnotstand ausrufen und einen Bürgerrat einberufen, " der entscheidet was es für Maßnahmen braucht, um Energie- und Umweltkrise gerecht zu lösen ", heißt es auf der Webseite.