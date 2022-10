Erneut mehr Anträge für Kleinen Waffenschein in NRW

Im laufenden Jahr haben in NRW bereits mehr Menschen einen Kleinen Waffenschein beantragt als im gesamten Jahr 2021. Die Zahl lag laut Innenministerium zum Stichtag 31. August bei über 189.000 Anträgen gegenüber etwa 181.000 in 2021. Gestiegen ist aber auch die Zahl der abgelehnten Anträge von 608 im Vorjahr auf 884 Anträge im noch laufenden Jahr. In etwas mehr als 3.000 Fällen wurde in diesem Jahr die Erlaubnis zum Führen einer Schreckschusswaffe widerrufen.

Einsätze von Schreckschusswaffen rückläufig

Rückläufig ist die Zahl der Fälle, in denen mit Gas-, Reizstoff- oder Schreckschusswaffen geschossen oder gedroht wurde. Laut Kriminalstatistik geschah dies 2019 in 637 Fällen, gegenüber noch 270 Fällen in 2021.

Antragszahlen seit zehn Jahren stetig gestiegen