Kirche: Nur noch jeder Fünfte glaubt an Gott

"Der Glaube an Gott droht zu verdunsten." Dies sagte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, im September 2023. Wie die aktuelle sechste Kirchenmitgliedschafts-Untersuchung belegt, lag Bätzing mit seiner Einschätzung ziemlich richtig.

Seit mittlerweile fünf Jahrzehnten lässt die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) die Einstellungen in der Bevölkerung zu Religion und Kirche untersuchen. Das Ergebnis: Religiosität und das Vertrauen in die Kirche nehmen ab.

Nur noch jeder Fünfte bezeichnet sich als religiös

Das Meinungsforschungsinstitut Forsa fragte 5.282 Personen aus allen Bevölkerungsschichten und Glaubensrichtungen. Nur noch jeder Fünfte ist religiös, 56 Prozent der Befragten bezeichneten sich als nicht religiös. Selbst unter den Kirchenmitgliedern gab ein Drittel an, nicht religiös zu sein.

Massenhaft Austritte in NRW

Was ist los in Deutschland? 2022 waren nur noch 49,7 Prozent der Bevölkerung katholisch oder evangelisch. Das ist eine historische Zäsur. Denn zum ersten Mal in der Geschichte der Kirche ist die Mehrheit der deutschen Bevölkerung nicht mehr Mitglied einer der beiden großen christlichen Kirchen.

NRW macht bei diesem Trend keine Ausnahme. Waren im Jahr 2001 noch 73,7 Prozent Teil der evangelischen oder katholischen Kirche, waren es 2020 nur noch 59,3 Prozent. 2022 kehrten allein in Köln mehr als 20.000 Menschen der Kirche den Rücken. Im ersten Halbjahr 2022 beendeten in NRW 111.235 Menschen ihre Kirchenmitgliedschaft, im gesamten Jahr 2021 waren es 155.322.