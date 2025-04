Der Einzug ins Finale des DFB-Pokals hat in Bielefeld eine riesige Welle der Euphorie ausgelöst. Schon in der Nacht nach dem Sieg haben die Menschen stundenlang in der Innenstadt gefeiert. Jetzt ist die Vorfreude groß. Die Fans haben gespannt auf die Regelungen für den Vorverkauf der Karten gewartet. Die sind zwar etwas kompliziert, doch die Fanclubs sind weitestgehend zufrieden. " Das ist eine faire Lösung ", sagt Stefan Stricker vom kleinen Fan-Club " Käpt'n Blaubär ".

Es ist gut, dass die Tickets eins zu eins vergeben werden, und nicht, dass man noch ein, zwei Tickets für andere dazu kaufen kann. Ich habe mich stark gemacht, die bisherige Regelung zu verändern. Charles Schwede, Fanclub "The Firm" und Fanbeirat-Mitglied