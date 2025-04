NRW-Bank hofft auf Ende der Investitionsbremse

"Wir sind unglücklich über die Investitionszurückhaltung" - so fasste Eckhard Forst, Vorstandsvorsitzender der NRW -Bank, auf der Jahresbilanz-Pressekonferenz am Dienstag seine persönliche Gemütslage und die wirtschaftliche Situation zusammen. Eine trotz der Emotionalität zurückhaltend sachliche Einschätzung der Situation. Sie erfolgte einen Tag, nachdem die erneute Zoll-Welle aus den USA die Börsen weltweit in Turbulenzen versetzte und mal wahlweise vom " manic " oder " panic monday " die Rede war.

"Auch Zölle machen die Unternehmen unsicher, Investitionen werden aufgeschoben" , so das Fazit vom Chef der landeseigenen Förderbank. Aber er machte auch ein wenig Mut in dieser Lage: "Der Bedarf an Investitionen für Wirtschaft, Kommunen und Infrastruktur ist groß - wir können es fördern."

Seiner Stellvertreterin Gabriela Pantring geht es momentan wie allen in Wirtschaft und Politik: "Wir warten auf die Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen." Sie erhofft sich "einen Impuls, den man gut begleiten kann" . Wie die Begleitung der NRW-Bank im letzten Jahr aussah, darüber geben diese Zahlen Aufschluss:

Die Eckdaten der Förderung 2024