Waldbrände, Dürren, Überschwemmungen: Das ist die Klima-Zukunft unserer Kinder

Wie hart es unsere Kinder einmal treffen wird, ist unklar. Der Blick in die Klimazukunft gleicht ein wenig dem durch ein Milchglas. Die genauen Kipppunkte klimatischer Prozesse sind unklar.

Klima-Experte Johan Rockström, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, sagte allerdings unlängst in einem FAZ -Interview, dass wir bei einer Erwärmung der Atmosphäre von mehr als zwei Grad " auf komplettem Neuland sein " werden, und eine Erwärmung um 2,4 Grad sieht er als " Desaster ".

Verabschiedung vom 1,5-Grad-Ziel

Bei der Flutkatastrophe 2021 starben in Deutschland mehr als 180 Menschen.

Wie es etwa in Deutschland für die dann erwachsenen Kinder von heute genau aussehen wird, mag sich im Detail nicht sagen lassen, doch Forscher wissen, dass es global betrachtet " extrem " wird. " Ein Kind, das im Jahr 2021 geboren wurde, wird im Laufe seines Lebens durchschnittlich doppelt so viele Waldbrände, zwei- bis dreimal so viele Dürren, fast dreimal so viele Flussüberschwemmungen und Ernteausfälle sowie siebenmal mehr Hitzewellen erleben als eine Person, die heute zum Beispiel 60 Jahre alt ist ", hatten Forscher 2021 in der Zeitschrift Science auf der Grundlage von Daten des Inter-Sectoral Impact Model Intercomparison Project (ISIMIP) prognostiziert.

Dieses Modell ging von den " ungenügenden Zusagen " vor der Weltklimakonferenz in Glasgow im Jahr 2021 aus. Und bis zur jetzigen 27. UN-Klimakonferenz (COP27), die vom 6. bis 18. November im ägyptischen Scharm El-Scheich stattfindet, hat sich substanziell kaum etwas verbessert. Hatte man damals als Erfolg verbucht das 1,5-Grad-Ziel " am Leben " erhalten zu haben, so ist davon nicht viel geblieben: " Die Wahrscheinlichkeit, dass wir unter 1,5 Grad bleiben könnten, ist null ", sagt Rockström.

Tödliche Wetterereignisse wie bei der Flut 2021

Vor diesem Hintergrund reden wir auch in Ländern mit gemäßigterem Klima wie in Deutschland nicht mehr nur über mehr hitzefreie Tage in der Schule, sondern über extreme Wetterereignisse wie die verheerende Flutkatastrophe im Juli 2021, als in NRW und Rheinland-Pfalz mehr als 180 Menschen starben, darunter auch Kinder und Jugendliche.