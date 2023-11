So teuer ist ein Zoo-Besuch für Familien in NRW

Für Familien ist ein Besuch im Zoo meistens ein teures Vergnügen. In Wuppertal ist geplant, dass Kinder ab Januar gar keinen Eintritt mehr zahlen müssen. Dadurch sollen mehr Kinder und Familien in den Zoo kommen. Die Verantwortlichen argumentieren, dass der Zoo einen Bildungsauftrag für Natur- und Artenschutz habe.

Erwachsene sollen kostenlosen Eintritt für Kinder ausgleichen

Im vergangenen Jahr hat der Grüne Zoo in Wuppertal fast 90.000 Kindertickets verkauft, die finanziell aufgefangen werden müssten. Die Preise für Erwachsene sollen deshalb um 50 Cent auf 19 Euro steigen. Am kommenden Montag will der Stadtrat die neuen Preise beschließen.

Wuppertal wäre der erste Zoo in NRW , in dem ein Gratiseintritt für Kinder gilt. Schon jetzt kostet ein Kinder-Ticket dort nur 1,70 Euro. In den anderen Zoos in NRW ist es für Kinder teurer – teils deutlich.

Unterschiedliche Eintrittspreise für Kinder in NRW-Zoos

So müssen für Kinder an der Tageskasse in Krefeld 8,50 Euro gezahlt werden. In Köln sind es 11 Euro, in Duisburg und Gelsenkirchen 11,50 Euro. In Gelsenkirchen ist das aber nur der Winterpreis – im Sommer müssen in der Zoom-Erlebniswelt für Kinder 15 Euro gezahlt werden. Auch der Allwetterzoo in Münster ist recht teuer: 12,90 Euro kostet dort der Eintritt für Kinder.

Zu den günstigeren Zoos zählen der in Dortmund (5 Euro), der Naturzoo Rheine (6 Euro) und der Tierpark Hamm (4,50 Euro).

Teils Extra-Tarife für Jugendliche

Zu beachten ist auch die unterschiedliche Altersgrenze für Kinder-Tickets: So zahlen in den Zoos in Krefeld, Duisburg, Dortmund, Rheine und Hamm alle unter 18 den Kinder-Preis. In Köln, Gelsenkirchen und Münster müssen Jugendliche einen erhöhten Preis zahlen. In Köln gilt dieser Tarif für alle ab 13 Jahren und liegt NRW-weit am höchsten: Bei 17 Euro. Auch in Wuppertal müssen Jugendliche einen Extra-Tarif zahlen. Er gilt für alle ab 15 Jahren und liegt bei immerhin 16,50 Euro.

Kleine Zoos sind günstiger als große

Die teils sehr unterschiedlichen Eintrittspreise sind zu einem großen Teil mit der jeweiligen Größe des Zoos erklärbar: So ist der Kölner Zoo mit 10.000 Tieren aus mehr als 850 Arten sehr groß. Nach eigenen Angaben leben dort so viele Tiere wie in kaum einem anderen Zoo in Deutschland. Der Tierpark in Hamm dagegen beherbergt nur 550 Tiere aus 80 Arten. In Wuppertal sind es rund 3.300 Tiere aus etwa 340 Arten. Der dortige Zoo ist schon jetzt mit dem geringen Eintrittspreis für Kinder im Vergleich sehr günstig.

Familien-Eintritt: In Münster ist es am teuersten

Da Kinder nicht allein in den Zoo gehen, muss eine Rechnung für die ganze Familie aufgemacht werden. Unsere Beispielrechnung zeigt, die Preise für eine Familie mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern unterscheiden sich deutlich.