Der Fall der dreijährigen Helin dürfte eine Horrorvorstellung aller Eltern sein: Das Mädchen verschwand am Freitagabend in einem belebten Park in Köln-Kalk. Die Polizei durchkämmte die Gegend mit Spürhunden und einem Hubschrauber, doch erst am Samstagmorgen wurde die Dreijährige augenscheinlich unverletzt in einer Wohnung in der Nähe des Parks gefunden. Der 70-jährige Mann, auf den die Wohnung angemeldet ist, wurde festgenommen, am Sonntag aber wieder freigelassen.

Auch wenn sich Eltern immer wieder Gedanken um mögliche Entführungen ihrer Kinder machen: Die Anzahl der Fälle ist relativ gering: Laut polizeilicher Kriminalstatistik wurden 2023 in Deutschland 1.850 Fälle der "Entziehung Minderjähriger" registriert, davon blieb es in 196 Fällen beim Versuch. In NRW waren es 565 Fälle.