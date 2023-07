Künstliche Intelligenz: Diese Regeln wollen Tech-Konzerne einhalten

Soll es auch gesetzliche Regeln geben?

Ja, die freiwillige Selbstverpflichtung der Unternehmen soll nur der erste Schritt sein. Nach den Vorstellungen der US -Regierung soll der Kongress möglichst bald ein Gesetz verabschieden, das bei Nichteinhaltung Strafen vorsieht. Biden stellte in Aussicht, über die Parteigrenzen hinweg mit dem Parlament an entsprechender Gesetzgebung arbeiten zu wollen.

Welche Regelung gibt es auf EU-Ebene?

Auf EU -Ebene wird derzeit eine weitgehende Kennzeichnungspflicht für KI -generierte Inhalte im Rahmen eines umfassenden KI -Gesetzes diskutiert.