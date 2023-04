Regulierung von Künstlicher Intelligenz: So weit sind die Pläne der EU

Wann könnte das Gesetz greifen?

Das ist noch völlig unklar. Erfahrungsgemäß könne es aber Jahre dauern, bis eine neue EU -Verordnung tatsächlich in nationales Recht umgesetzt ist, sagt Stephan Ueberbach, ARD-Korrespondent in Brüssel. Im Mai wollen die EU -Ausschüsse demnach erneut über das Thema beraten und einen Gesetzentwurf erstellen, anschließend werde das Thema dem EU -Parlament vorgelegt. Falls das Gesetz dort eine Mehrheit findet, seien die Mitgliedsstaaten am Zug, erklärt Ueberbach. Ein langwieriger und schwieriger Prozess, auch weil es in der EU teilweise sehr unterschiedliche Auffassungen zum Thema Datenschutz gebe.