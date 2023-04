Ab Morgen wieder Streiks am Flughafen Berlin - NRW nur indirekt betroffen

Anders als im öffentlichen Dienst gibt es zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern für Flughafen-Beschäftigten noch keine Einigung im Tarifstreit. Die Gewerkschaft Verdi hat deshalb für Montag zu einem Warnstreik am Flughafen Berlin-Brandenburg aufgerufen. Die Streiks sollen um 3.30 Uhr beginnen und betreffen die Bereiche Luftsicherheit, Fluggastkontrolle und Personal- und Warenkontrolle.

Der Flughafen teilte mit, dass am Montag deshalb keine Passagierflüge starten könnten. Betroffene Fluggäste bat der Flughafen, sich bei ihrer Airline oder dem Reiseveranstalter über Umbuchungen und Alternativen zu informieren.

Schon in den vergangenen Tagen hatte es Streiks an mehreren deutschen Flughäfen gegeben. Verdi will damit erreichen, dass die Arbeitgeber die Zeitzuschläge für Nacht-, Samstags-, Sonntags- und Feiertagsarbeit erhöhen sowie die Überstunden besser entlohnen.

Streik betrifft NRW-Flughäfen nur indirekt