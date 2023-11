Kaufkraft in Deutschland: Olpe ist NRW-Spitzenreiter

Die Miete ist abgebucht, der Vorratskeller prall gefüllt und die Haare sind frisch geschnitten. Wie viel Geld ist danach noch auf dem Konto? Das Institut der deutschen Wirtschaft ( IW ) hat ein Ranking veröffentlicht, das zeigt, wie hoch die Kaufkraft der Menschen in Deutschland ist. Insgesamt 400 Landkreise, Kreise und Städte werden miteinander verglichen. Das Ergebnis: abseits der großen Städte bleibt am meisten Geld übrig.

Vielfach haben die Menschen auf dem Land geringere Einkommen, als in den Städten. Gleichzeitig sind in den Städten die Lebenshaltungskosten wesentlich höher als auf dem Land. In Summe bleibt am Ende in vielen Städten weniger Geld übrig. Genau dieser Faktor wurde bei der neuen Kaufkraft-Studie mit einkalkuliert.

Gelsenkirchen letzter, Starnberg erster