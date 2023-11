11.11. in Köln und Düsseldorf: Für diese Karneval-Feierspots gibt es noch Tickets

Tanzen, Singen und Schunkeln: Endlich geht sie wieder los, die närrische Zeit. Und, was für ein Glück – in diesem Jahr fällt der 11.11. auf einen Samstag. Ein Tag also, an dem die meisten nicht arbeiten müssen und daher lange und ausgiebig feiern können – Ausschlafen ist ja am nächsten Tag möglich. Doch wer sich nun zum Sessionsstart in Köln und Düsseldorf unter die Jecken mischen und Party machen will, hat nicht mehr ganz so viel Auswahl.

Viele Veranstaltungen sind bereits seit Wochen restlos ausverkauft. Was aber nicht heißt, dass Kurzentschlossene nicht doch noch auf ihre Kosten kommen. Schließlich gibt es Feierspots mit Tageskasse – alle, die sich hier früh morgens früh genug anstellen, haben gute Chancen, noch reinzukommen.