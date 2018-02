Karneval im WDR

Ein karnevalistischer Spaziergang durch 40 Jahre närrische Geschichte aus NRW: Köln, Düsseldorf, Aachen und das Bergische Land sind genauso durch Büttenredner vertreten wie Ostwestfalen und Münster. Mit dabei sind unter anderem: de Blötschkopp alias Marc Metzger, Bernd Stelter, Marita Köllner (Et fussich Julche), Hans Bold (Et Botterblömche), Hans Hachenberg (Die doof Nuss), Winfried Ketzer, Peter Faßbender (Dä Bundeswehrsoldat), Gerd Rück (De Weltenbummler), Colonia Duett, Dotz und Dötzje, Fritz Schopps (Et Rumpelstilzje) und Karl Heinz Jansen (Ne Trötemann).