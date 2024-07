Gänseplage: Das unternehmen die Städte in NRW

Kanada- und Nilgänse verursachen viel Dreck

Die Population von Kanada- und Nilgänsen ist in vielen Städten gestiegen, und das teils merklich. So lebten im vergangenen Jahr am Kölner Kahnweiher zehn Tiere. In diesem Jahr wurden bereits 40 gezählt. Auch in anderen Kommunen beklagt man sich über den Zuwachs der gefiederten Gäste.

Kanada- und Nilgänse gelten offiziell als " potenziell invasive Arten ". Dahinter steckt die Theorie, dass diese Tiere "einheimische Arten verdrängen und deren Lebensräume besetzen ", sagte Dirk Jansen vom BUND zum WDR. Ob es soweit kommt, ist zwar noch nicht gesagt. Aber schon jetzt haben viele Städte Mehrkosten zu tragen, um Wege und Wiesen zu reinigen.

Eier wegnehmen, abschießen, Gras wachsen lassen

Um das Problem zu lösen, gibt es verschiedene Strategien. So werden in vielen Städten Eier aus Nestern entnommen und vernichtet, um die Population zu reduzieren. Zudem geht man beispielsweise im Forstbotanischen Garten in Köln dazu über, das Gras auf den Wiesenflächen wachsen zu lassen. Denn Gänse mögen das Gras am liebsten kurz gemäht, um eventuell nahende Feinde schneller entdecken zu können.