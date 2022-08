NRW-FDP-Chef Joachim Stamp zieht sich vom Parteivorsitz zurück

In einer Mail an die Mitglieder, die dem WDR vorliegt, erklärt Joachim Stamp seinen Schritt: " Wir haben viele tolle Ideen und Mitglieder, die bereit sind, zukünftig noch mehr Verantwortung zu übernehmen." Anfang 2023 werde ein neuer FDP -Landesvorstand gewählt. "I ch werde mich dabei nicht erneut um ein Führungsamt bewerben, aber dem künftigen Zukunftsteam bei Bedarf gerne mit Rat und Tat zur Seite stehen ", so Stamp. Der Bonner " General-Anzeiger " hatte zunächst darüber berichtet.

Mit diesem Schritt löst Stamp nach eigener Darstellung ein Versprechen vom Wahlabend ein: " Unmittelbar nach der Landtagswahl haben wir auch im Landesvorstand einen umfassenden Strukturprozess begonnen, bei dem wir unsere Defizite in allen Bereichen aufarbeiten. Ich habe Ihnen unmittelbar nach der Wahl versichert, dass ich mich dafür verantwortlich fühle, einen geordneten Neuanfang sicherzustellen. " Dieser Neuanfang wird nun also ohne Joachim Stamp sein.

In absehbarer Zeit will Stamp auch sein Landtagsmandat abgeben, wie er dem WDR mitteilte.

NRW-FDP hatte bei Landtagswahl herbe Verluste

Bei der Landtagswahl im vergangenen Mai hatte die Landes-FDP unter Stamps Führung und mit ihm als Spitzenkandidat nur 5,9 Prozent der Zweitstimmen geholt und war aus der Landesregierung rausgeflogen. Stamp selbst verlor seine Ämter als Integrations- und Familienminister sowie als stellvertretender Ministerpräsident im Kabinett Wüst.