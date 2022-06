Nach Wahl-Debakel: NRW-FDP mit neuen Plänen zur Grundsteuer

FDP: CDU ohne Ehrgeiz

Schon seit 2019 habe man beim damaligen Regierungspartner CDU für diese Grundsteuervariante geworben, sagte Witzel. Doch dort sei offenbar "kein Ehrgeiz vorhanden" gewesen, sich dem anzuschließen. Nicht nur in diesem Moment klang aus den Worten der FDP-Fraktionschefs die Bitterkeit hervor, die ihrer Partei wohl noch in den Knochen steckt: Spätestens am Wahlabend war nach der traumatischen Schlappe der FDP deutlich geworden, dass das Verhältnis der beiden Ex-Partner zuletzt arg unter Spannung gestanden hatte.

Die FDP biete den künftigen Koalitionspartnern CDU und Grünen fraktionsübergreifend diesen Gesetzentwurf an, erklärte Witzel nun. Zwar stecken die noch mitten in Koalitionsverhandlungen - doch er wisse, so Witzel, dass dort auf beiden Seiten einige seien, die sich "mehr zutrauen" .

Witzel: PUA Hochwasser fortsetzen

Bei ihrem ersten Pressegespräch seit der Neustrukturierung der FDP plädierte Witzel außerdem dafür, den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss Hochwasser, den er selber in der vergangenen Legislatur geleitet hatte, fortzusetzen. Für viel Steuergeld angefertigte Gutachten seien zuletzt noch gar nicht besprochen, wichtige Zeugen noch nicht vernommen, Dokumente nicht gelesen worden. Eine sachgerechte Aufklärung sei noch lange nicht erfolgt.

Allerdings müsse das neue Parlament einen Antrag auf Fortsetzung noch vor der Sommerpause stellen, mahnte er, da die Landtagsverwaltung sonst die für den Ausschuss angeforderten Dokumente zurückgeben müsse. Knapp drei Millionen Seiten, wichtige Kalender- oder Telefondaten würden dann aus Datenschutzgründen geschreddert und vernichtet. Eine spätere Aufklärung sei dann nicht mehr möglich.